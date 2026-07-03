México vs Inglaterra del Mundial 2026: Se Podrá Ver Gratis en Veracruz en Estos Municipios

Durante el transcurso de este jueves dos de julio, se dio a conocer que se instalarán pantallas en distintos puntos de la entidad veracruzana el próximo domingo cinco de julio para ver de manera gratuita el partido de la Selección Mexicana contra la escuadra de Inglaterra.

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De acuerdo con la información brindada por las autoridades, hasta el momento es en tres municipios donde se tiene autorización para transmitir este encuentro deportivo, por lo que se colocarán pantallas para que los ciudadanos puedan acudir a verlo.

¿Dónde se podrá ver el partido de México vs. Inglaterra?

Hasta este momento, se ha dado a conocer que los municipios donde se instalarán estas pantallas son Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. A continuación te decimos en qué puntos específicos se realizarán dichas transmisiones.

En el municipio porteño, se dio a conocer que las pantallas serán colocadas en la macroplaza del Malecón de la ciudad de Veracruz. Por su parte, en la ciudad de Xalapa, capital del estado, se podrá ver este encuentro en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

Asimismo, se informó que en la zona sur de la entidad, específicamente en el municipio de Coatzacoalcos, será colocada una pantalla gigante donde podrá ser visto dicho enfrentamiento deportivo y, según lo informado, se llevará a cabo en el Hemiciclo a los Niños Héroes, localizado en el bulevar Manuel Ávila Camacho de la Colonia Centro.

Derivado de estos hechos, se dio a conocer que se tomarán medidas preventivas con la Secretaría de Protección Civil (PC) y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que se lleven a cabo los protocolos que se necesitan en este tipo de eventos. Hasta el momento no se ha detallado cuántas vialidades serán cerradas por dichos eventos.