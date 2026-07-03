México vs Inglaterra del Mundial 2026: Se Podrá Ver Gratis en Veracruz en Estos Municipios

El próximo domingo, serán instaladas pantallas en distintos municipios del estado de Veracruz donde se podrá ver el partido de México vs Inglaterra. Conoce cuáles son estos municipios.

México vs Inglaterra del Mundial 2026: Se Podrá Ver Gratis en Veracruz en Estos MunicipiosFoto: Google Maps

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Este 5 de julio, no te pierdas el emocionante México vs Inglaterra. Pantallas gratuitas en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos. Conoce los puntos de transmisión y vive la pasión del fútbol.

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Transmisión Partido México vs Inglaterra del Mundial 2026 Se Podrá Ver Gratis en Veracruz en Estos Municipios