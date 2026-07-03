¿Cuándo Salen los Resultados del Examen Ingreso UV 2026?; Documentos Necesarios para Inscripción

De acuerdo con la información brindada por la Universidad Veracruzana, este viernes 3 de julio se publicarán los resultados del examen de ingreso y con ello los campus de las distintas regiones se preparan para la bienvenida de los nuevos alumnos.

La vicerrectora de la región Coatzacoalcos, Georgina Hernández Ríos, confirmó que, una vez que sean publicados los resultados de dicho examen, los aspirantes seleccionados deberán consultar la página oficial de la Universidad Veracruzana.

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En dicho portal, los aspirantes podrán encontrar el procedimiento de inscripción a seguir, así como las fechas, los requisitos y los canales de atención para resolver cualquier duda relacionada con su ingreso.

Asimismo, la vicerrectora Georgina agregó que, en la región Coatzacoalcos-Minatitlán, por el momento no se tiene contemplado que se abran nuevos programas educativos para este ciclo escolar agosto-enero 2026.

Cabe recordar las fechas importantes en este proceso, las cuales son el tres de julio para la publicación de resultados; los días tres, cuatro y cinco de agosto será el proceso de inscripción, mientras que el día ocho del mismo mes será la consulta de lugares disponibles (corrimiento).

¿Qué documentos necesito para inscribirme en la Universidad Veracruzana?

Una vez publicados los resultados del examen, las personas aspirantes con derecho a inscripción en primera lista deberán contar con los siguientes documentos originales y subir los archivos digitales del 3 al 31 de julio:

Acta de nacimiento.

Constancia de Número de Seguridad Social (NSS), en caso de requerir el Seguro Facultativo. Para obtener la constancia, se debe consultar su portal en línea.

Documentos de acreditación de estancia legal en el país y situación migratoria de estudiante o constancia de que se encuentre en trámite en el caso de los aspirantes de nacionalidad extranjera.

Certificado o constancia de estudios completos de bachillerato.

Según lo informado, quien egrese del bachillerato en julio de 2026 deberá tener, al menos, la constancia de estudios completos de bachillerato en la que se indique el no adeudo de materias y contará con noventa días naturales para entregar el certificado de estudios completos.

Asimismo, quien haya egresado en años anteriores deberá tener el certificado de estudios completos de bachillerato, mientras que quien se encuentre inscrito en un Programa Educativo (PE) de la Universidad Veracruzana y no tenga sus documentos originales podrá presentar copia del certificado de estudios completos de bachillerato sellado por la facultad.

Para el PE de Enseñanza del Inglés se deberá presentar una certificación de dominio del idioma, mientras que para el PE de Técnico Superior Universitario (TSU) en Docencia del Inglés se deberá presentar un certificado de conocimientos de lengua inglesa nivel A2 MCER (Marco Común Europeo de Referencia).

Se informó que las inscripciones se realizarán en el lugar, fecha y hora indicados en el Sistema de Ingreso a la Universidad Veracruzana (SIUV), presentando los documentos originales impresos señalados para el cotejo correspondiente, excepto las personas con derecho a inscripción a los PE en modalidad virtual.