¿Cuándo Salen los Resultados del Examen Ingreso UV 2026?; Documentos Necesarios para Inscripción

La Universidad Veracruzana dio a conocer la fecha para la publicación de resultados y documentos necesarios para la inscripción al nuevo periodo escolar.

Examen de Ingreso UV: ¿Cuándo Publican Resultados y Qué Documentos Necesito para Inscripción?Foto: N+

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La Universidad Veracruzana anuncia la fecha de publicación de resultados de ingreso. Conoce los documentos que necesitas para inscribirte.

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