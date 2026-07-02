Cortes de Agua en Xalapa Julio 2026: Días y Lista de Colonias Donde Habrá Tandeos de CMAS

En Xalapa, se ha confirmado que los tandeos de agua pueden ser mas intensos durante este mes de julio.

Anuncian tandeos más intensos durante este mes en XalapaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención Xalapa! En julio 2026, el agua será un recurso escaso. Algunas colonias tendrán servicio solo 10 días. Consulta el calendario y prepárate para los tandeos más intensos del año.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+