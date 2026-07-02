Cortes de Agua en Xalapa Julio 2026: Días y Lista de Colonias Donde Habrá Tandeos de CMAS

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa dio a conocer el calendario de tandeos para julio de 2026, un mes que será de los más críticos por la disminución en las fuentes de abastecimiento.
Las restricciones se intensificarán y, en algunos sectores, las familias enfrentarán hasta tres semanas con suministro intermitente. En gran parte de la ciudad, el servicio será de 24 horas con agua por 48 horas sin suministro.
Algunas colonias recibirán agua 16 días durante el mes de julio
Las zonas División del Norte y 21 de Marzo recibirán agua únicamente 16 días del mes, mientras que los subsectores Progreso, Aguacatal y Federal tendrán servicio solo 10 días durante julio. Aquí las colonias que comprende este sector:
2 de Abril
Agua Clara
Agua Santa 1
Agusti̇n Lara
América
Ampliación Higueras
Atenas
Azteca
Badillo
Bosque del Sumidero
Brisas del Sumidero
Bugambilias de Xalapa
Casa Blanca (De Cañón de Colorado hacia abajo)
Centenario
Col. 10 de Mayo
Constitución Sumidero
Constituyentes
Continental
Zona Centro Parte Alta (De Juárez a 20 de Noviembre)Por su parte, el Macrosector A, que agrupa alrededor de 150 colonias, contará con abastecimiento únicamente 12 días en todo el mes, este sector comprende las siguientes colonias:
12 de Diciembre
2 de Julio
23 de Marzo
24 de Abril
06 de Junio
07 de Noviembre
Acueducto Cerro Colorado
Ampliación Brisas Del Sumidero
Ampliación Margarita Maza De Juarez
Ampliación Unión
Ampliación Vasconcelos
Arboledas de Xalapa
Arboledas del Sumidero
Arboledas del Tronconal
Aviación Civil
Balcones de Xalapa
Bosque de Niebla
La CMAS exhortó a la población a consultar el calendario oficial y hacer un uso responsable del agua ante las restricciones previstas para las próximas semanas.