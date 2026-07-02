Cortes de Agua en Xalapa Julio 2026: Días y Lista de Colonias Donde Habrá Tandeos de CMAS

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa dio a conocer el calendario de tandeos para julio de 2026, un mes que será de los más críticos por la disminución en las fuentes de abastecimiento.

Las restricciones se intensificarán y, en algunos sectores, las familias enfrentarán hasta tres semanas con suministro intermitente. En gran parte de la ciudad, el servicio será de 24 horas con agua por 48 horas sin suministro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Más de 300 Colonias Recibirán Tandeos de Agua en Xalapa, Veracruz

Algunas colonias recibirán agua 16 días durante el mes de julio

Las zonas División del Norte y 21 de Marzo recibirán agua únicamente 16 días del mes, mientras que los subsectores Progreso, Aguacatal y Federal tendrán servicio solo 10 días durante julio. Aquí las colonias que comprende este sector:

2 de Abril

Agua Clara

Agua Santa 1

Agusti̇n Lara

América

Ampliación Higueras

Atenas

Azteca

Badillo

Bosque del Sumidero

Brisas del Sumidero

Bugambilias de Xalapa

Casa Blanca (De Cañón de Colorado hacia abajo)

Centenario

Col. 10 de Mayo

Constitución Sumidero

Constituyentes

Continental

Zona Centro Parte Alta (De Juárez a 20 de Noviembre)Por su parte, el Macrosector A, que agrupa alrededor de 150 colonias, contará con abastecimiento únicamente 12 días en todo el mes, este sector comprende las siguientes colonias:

12 de Diciembre

2 de Julio

23 de Marzo

24 de Abril

06 de Junio

07 de Noviembre

Acueducto Cerro Colorado

Ampliación Brisas Del Sumidero

Ampliación Margarita Maza De Juarez

Ampliación Unión

Ampliación Vasconcelos

Arboledas de Xalapa

Arboledas del Sumidero

Arboledas del Tronconal

Aviación Civil

Balcones de Xalapa

Bosque de Niebla



La CMAS exhortó a la población a consultar el calendario oficial y hacer un uso responsable del agua ante las restricciones previstas para las próximas semanas.