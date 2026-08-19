Accidentes

Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Miércoles 19 de Agosto de 2026

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Un guardia nacional vigila un accidente en la México-QuerétaroUn guardia nacional vigila un accidente en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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