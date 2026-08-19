Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Miércoles 19 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 19 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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En las primeras horas de este miércoles 19 de agosto de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones ni problemas viales en esta autopista.

Mientras que el 18 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 21:37 horas, se reportó lluvia del km 50 al 83.

A las 20:47 horas, en el km 52, dirección a la CDMX hubo cierre a la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre camión de carga y automóviles.

A las 17:12 horas, km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 16:28 horas, km 127, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).

A las 16:00 horas, del km 129 al 130, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

A las 15:11 horas, en el km 125, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por atención de choque por alcance entre tracto camiones.

A las 10:07 horas, se reportó reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento. Así como del km 129 al 130, dirección Querétaro.

A las 00:25 horas, en el km 155, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM