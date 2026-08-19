Ciencia y Tecnología

Nuevas Imágenes de la NASA Muestran Cráter en la Luna tras Colisión de Cohete

Las imágenes fueron tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar y muestran vetas claras y oscuras formadas por el material expulsado después del impacto del cohete de la empresa SpaceX

Imagen de la Luna.Foto: Reuters | Archivo

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