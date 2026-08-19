Nuevas Imágenes de la NASA Muestran Cráter en la Luna tras Colisión de Cohete

La NASA dio a conocer nuevas imágenes del cráter que dejó la colisión de un fragmento del cohete Falcon 9 de SpaceX con la Luna, el pasado 5 de agosto.

Las fotografías fueron tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar entre el 11 y el 12 de agosto y muestran vetas claras y oscuras formadas por el material expulsado tras el impacto del cohete de la empresa SpaceX.

La NASA determinó que el cráter mide 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad.

La fase superior del cohete Falcon 9 se estrelló con la Luna a las 00:35 horas del miércoles 5 de agosto.

El impacto fue analizado por científicos de todo el mundo.