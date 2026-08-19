Nuevas Imágenes de la NASA Muestran Cráter en la Luna tras Colisión de Cohete

La NASA dio a conocer nuevas imágenes del cráter que dejó la colisión de un fragmento del cohete Falcon 9 de SpaceX con la Luna, el pasado 5 de agosto.
Las fotografías fueron tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar entre el 11 y el 12 de agosto y muestran vetas claras y oscuras formadas por el material expulsado tras el impacto del cohete de la empresa SpaceX.
La NASA determinó que el cráter mide 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad.
La fase superior del cohete Falcon 9 se estrelló con la Luna a las 00:35 horas del miércoles 5 de agosto.
El impacto fue analizado por científicos de todo el mundo.
Al respecto Kelsey Young, científica lunar de Nasa Goddard, indicó:
“Este es un método técnicamente aceptado y seguro para desechar hardware en órbita lunar baja. En algunos casos, los operadores de misiones optan por finalizar sus misiones impactando su equipo contra la superficie lunar”
El Falcon 9 es el primer cohete reutilizable y ha sido enviado al espacio en varias misiones.
Su diseño permite que regrese parcialmente a la Tierra, mientras que otras secciones se desprenden en el espacio.
El cohete despegó de Florida en enero del año pasado, transportaba dos módulos lunares.
Uno de ellos, llamado Blue Ghost, fue fabricado en Estados Unidos, logró un aterrizaje suave en la Luna para realizar pruebas del suelo.
El segundo módulo fabricado en Japón y que contenía un pequeño vehículo robótico, se estrelló durante el descenso final.
La NASA explicó que el choque sirvió para mejorar los planes de mitigación, los cálculos de mecánica orbital, y mejorar los resultados de futuros vuelos espaciales.