Ciencia y Tecnología

Semana Mundial del Espacio 2026: ¿Qué Actividades y Lanzamientos Hay del 4 al 10 de Octubre?

Esta celebración se inserta en la iniciativa de la ONU para promover los beneficios que el acceso al espacio ha traído a la humanidad

Semana Mundial Espacio 2026 OCtubre 2026. Actividades y Lanzamientos.¿Habías escuchado de la Semana Mundial del Espacio? Te contamos de qué va esta iniciativa y qué eventos incluye en México. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+