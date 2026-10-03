Semana Mundial del Espacio 2026: ¿Qué Actividades y Lanzamientos Hay del 4 al 10 de Octubre?
Esta celebración se inserta en la iniciativa de la ONU para promover los beneficios que el acceso al espacio ha traído a la humanidad
Esta celebración se inserta en la iniciativa de la ONU para promover los beneficios que el acceso al espacio ha traído a la humanidad
Los amantes del cosmos tienen una cita para celebrar la Semana Mundial del Espacio, que tiene por objetivo dar a conocer el desarrollo de la tecnología espacial y sus vínculos con la vida cotidiana. Y en N+ te decimos qué eventos y lanzamientos habrá del 4 al 10 de octubre de 2026 en México.
En México, el Museo de las Ciencias (Universum) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las sedes de la Semana Mundial de la Ciencia.
Esta celebración conmemora dos sucesos de gran relevancia: el lanzamiento del Primer Satélite Artificial, Sputnik el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del primer tratado sobre los usos específicos del espacio, el 10 de octubre de 1967.
En este contexto, México organiza una serie de eventos que incluyen demostraciones, talleres y charlas en el Universum de Ciudad Universitaria, ubicada al sur de la capital del país.
La temática de esta edición es "Rocket Revolution", que celebra un cambio histórico en el que éste ya no está limitado a potencias mundiales o grandes agencias, sino que hay startups, universidades y jóvenes estudiantes.
La cita es del domingo 4 al sábado 10 de octubre de 2026, y la agenda por cada día consta de las siguientes actividades:
Reloj solar - 11:00 horas / Taller
Crea tu propio cometa - 11:00 horas / Taller
Fábrica de espacio tiempo - 11:00 horas / Demostración
ROVER Explorador - 11:30 horas / Juego
Marte, el misterioso planeta rojo - 12:00 horas / Charla
Puzzle Hunt: Misión espacial - 12:30 horas / Juego
Pinta tu propia exo-constelación - 13:00 horas / Taller
Extracción de ADN de fresas - 13:00 horas / Taller
La teoría del bosque obscuro - 13:00 horas / Charla
Misión espacial: ¿Quién soy? - 13:30 horas / Juego
Cielos de otros mundos: el fascinante viaje hacia los exoplaneta- 14:00 horas / Charla
Lotería - 14:30 horas / Juego
Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración
Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración
El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración
Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración
La química de Titán - 11:30 horas / Demostración
Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración
Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración
Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración
Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración
El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración
Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración
La química de Titán - 11:30 horas / Demostración
Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración
Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración
Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración
Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración
El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración
Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración
La química de Titán - 11:30 horas / Demostración
Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración
Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración
Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración
Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración
El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración
Cuerpos que se mueven - 11:00 horas / Demostración
Llino tattoos del universo - 11:00 horas / Taller
Tipos de Telescopios- 11:00 horas / Charla demostrativa
Carreras de cohetes de agua- 11:00 horas / Taller
Observación solar con telescopios - 11:00 horas / Actividad
Construyendo el Universo: Hubble, Roman y el legado de Nancy Roman - 11:00 horas / Taller
Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración
La química de Titán - 11:30 horas / Demostración -
Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración
¿El universo y la Tierra están hechos de materia mineral? - 11:30 horas / Demostración
Creando Auroras Boreales - 12:00 horas / Demostración
Los rayos cósmicos: el suspiro del Universo - 12:00 horas / Charla demostrativa
Explorando el cielo: observación astronómica - 12:00 horas / Actividad
Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración
¿Qué es lo que vemos cuando miramos? - 12:30 horas / Demostración
Caligramas del Universo - 13:00 horas / Taller
Mujeres en la exploración espacial: el caso de las Mercury 13 - 13:00 horas / Charla
Agujeros Negros y materia obscura - 14:00 horas / Charla