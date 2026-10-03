Semana Mundial del Espacio 2026: ¿Qué Actividades y Lanzamientos Hay del 4 al 10 de Octubre?

Los amantes del cosmos tienen una cita para celebrar la Semana Mundial del Espacio, que tiene por objetivo dar a conocer el desarrollo de la tecnología espacial y sus vínculos con la vida cotidiana. Y en N+ te decimos qué eventos y lanzamientos habrá del 4 al 10 de octubre de 2026 en México.

En México, el Museo de las Ciencias (Universum) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las sedes de la Semana Mundial de la Ciencia.

Esta celebración conmemora dos sucesos de gran relevancia: el lanzamiento del Primer Satélite Artificial, Sputnik el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del primer tratado sobre los usos específicos del espacio, el 10 de octubre de 1967.

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Agenda Semana Mundial del Espacio 2026: Actividades por día

En este contexto, México organiza una serie de eventos que incluyen demostraciones, talleres y charlas en el Universum de Ciudad Universitaria, ubicada al sur de la capital del país.

La temática de esta edición es "Rocket Revolution", que celebra un cambio histórico en el que éste ya no está limitado a potencias mundiales o grandes agencias, sino que hay startups, universidades y jóvenes estudiantes.

La cita es del domingo 4 al sábado 10 de octubre de 2026, y la agenda por cada día consta de las siguientes actividades:

Domingo 4 de octubre de 2026

Reloj solar - 11:00 horas / Taller

Crea tu propio cometa - 11:00 horas / Taller

Fábrica de espacio tiempo - 11:00 horas / Demostración

ROVER Explorador - 11:30 horas / Juego

Marte, el misterioso planeta rojo - 12:00 horas / Charla

Puzzle Hunt: Misión espacial - 12:30 horas / Juego

Pinta tu propia exo-constelación - 13:00 horas / Taller

Extracción de ADN de fresas - 13:00 horas / Taller

La teoría del bosque obscuro - 13:00 horas / Charla

Misión espacial: ¿Quién soy? - 13:30 horas / Juego

Cielos de otros mundos: el fascinante viaje hacia los exoplaneta- 14:00 horas / Charla

Lotería - 14:30 horas / Juego

Miércoles 7 de Octubre 2026

Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración

Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración

El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración

Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración

La química de Titán - 11:30 horas / Demostración

Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración

Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración

Jueves 8 de octubre 2026

Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración

Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración

El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración

Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración

La química de Titán - 11:30 horas / Demostración

Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración

Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración

Viernes 9 de octubre 2026

Recorrido por el cráter Jezero - 11:00 horas / Demostración

Conoce el rover Perseverance - 11:00 horas / Demostración

El Curiosity y el Mont Mercou - 11:00 horas / Demostración

Modelos 3D y 360 de lugares con ambientes extremos en la Tierra - 11:30 horas / Demostración

La química de Titán - 11:30 horas / Demostración

Inmersión en la atmósfera de Titán - 11:30 horas / Demostración

Reconstrucción 3D y 360 de Europa, Encélado, Titán y K218B - 12:30 horas / Demostración

Sábado 10 de octubre 2026