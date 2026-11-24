Usuarios en México y Estados Unidos reportaron este martes que TikTok no funciona con normalidad, con fallas sobre todo en la aplicación y en el feed de videos.

En México, el 75% de los reportes se refiere a la app. Le siguen los del feed de videos, con 9%, y los de la búsqueda, con 8%.

En Estados Unidos, la app concentra 71% de los reportes, seguida por el feed, con 14%, y por los comentarios y mensajes, con 9%.

Los reportes comenzaron a las 13:37 horas, tiempo de la Ciudad de México, de acuerdo con un aviso de Downdetector, sitio que da seguimiento a fallas de servicios en línea a partir de lo que reportan los usuarios.

En su página para México, Downdetector permite indicar el tipo de falla: aplicación, búsqueda, comentarios y mensajes, feed, inicio de sesión, transmisiones en vivo, publicación, compras, sitio web o caída total.

Hasta el momento, TikTok no ha emitido un comunicado ni ha confirmado si hay fallas en la plataforma.

CT