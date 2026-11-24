Luego de la falla masiva que dejó sin servicio a miles de usuarios el pasado fin de semana, este martes los usuarios de Telcel volvieron a reportar intermitencias con la red de la compañía de telefonía móvil.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los reportes comenzaron pasadas las 13:00 horas. Con 63%, el principal problema reportado eran intermitencias con la señal móvil, seguido por internet móvil, con 27%.

El resto de los informes de fallas correspondían a problemas para realizar llamadas de voz.

Los informes de fallas provenían de los principales centros urbanos del país, como la Ciudad de México, Saltillo, Nuevo León, Mexicali, Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí, Puebla y León.

El pasado 20 de noviembre, la compañía informó que, derivado de trabajos de incremento de capacidad en su red, se registró una falla que afectó a usuarios en algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada.

Y, aunque el origen de la falla fue resuelto de inmediato, debido a la congestión provocada por los intentos de llamadas, los usuarios experimentaron intermitencias por algunas horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Telcel Ofrece Disculpa por Fallas en Servicio a Usuarios de México

AMP