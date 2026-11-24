Cuatro de cada 10 viviendas rentadas en México no cuentan con un contrato de arrendamiento vigente, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

El estudio estima que en el país existen 6.6 millones de viviendas rentadas, de las cuales 59.2% cuenta con un contrato vigente. Esto significa que el 40.8% restante no tiene este documento para respaldar el acuerdo entre propietarios e inquilinos.

La proporción de viviendas rentadas con contrato cambia dependiendo de la entidad federativa. Querétaro registra el porcentaje más alto, con 80.3%, seguido de Ciudad de México, con 77.5%, y Sonora, con 72.3%.

En contraste, Tabasco y Chiapas presentan las proporciones más bajas de viviendas rentadas con contrato vigente, con 35.3% y 34.1%, respectivamente.

La ENVI 2026 señala que en México existen 39.1 millones de viviendas particulares habitadas. De estas, 56.5% son propias y están totalmente pagadas; 10.2% todavía se encuentran en proceso de pago y 16.8% son rentadas.

Entre las principales razones para alquilar una vivienda se encuentra la falta de recursos económicos, mencionada por 33.4% de los hogares que rentan. Otro motivo es que el pago de la renta resulta menor que el de un crédito de vivienda, con 19.1%.

Asimismo, 9.6% señaló como motivo no ser derechohabiente del INFONAVIT o FOVISSSTE.

La encuesta también identificó que 20.6 millones de personas de 15 años y más, equivalentes a 20.3% de la población de ese grupo de edad, tienen la necesidad o planes de comprar, construir o rentar una vivienda.

Por otra parte, entre las viviendas propias, 71.4% necesita alguna reparación o mejora, como pintar, resanar paredes o colocar pisos.

Estos resultados corresponden a la tercera edición de la ENVI, que permite conocer las condiciones de las viviendas en México, sus formas de adquisición y las necesidades de los hogares en materia habitacional.