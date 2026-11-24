Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también conocido como Día Naranja. En Chihuahua y Ciudad Juárez se realizarán actividades de sensibilización, memoria y exigencia de justicia.

En la capital del estado, el Movimiento Estatal de Mujeres Feministas convocó a una actividad a las 10:00 horas en la Cruz de Clavos, ubicada en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno.

Durante el encuentro se contempla colocar un ramo de flores y dar lectura a un posicionamiento público sobre la violencia contra las mujeres y los pendientes de las autoridades.

Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres anunció acciones de concientización en el Centro Histórico, entre ellas una campaña contra el acoso callejero con la participación de las Brigadas Violeta y actividades de difusión sobre los derechos de las mujeres.

Hasta el momento, las convocatorias consultadas no confirman la realización de una marcha para este 25 de noviembre en Chihuahua o Ciudad Juárez.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres busca visibilizar las distintas formas de violencia de género, recordar a las víctimas y promover acciones que garanticen una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

¿Qué actividades habrá en Ciudad Juárez por el 25N?

En Ciudad Juárez, la agenda comenzará a las 7:30 horas con una ofrenda floral en el Memorial Campo Algodonero, en recuerdo de las víctimas de feminicidio.

A las 9:00 horas se realizará la actividad Arte, Voces y Conciencia, en la Casa de los Saberes Jurídicos. Posteriormente, a las 10:00 horas, está programada una charla sobre salud sexual y reproductiva en el Centro Comunitario Km 27.

Las actividades continuarán el jueves 26 de noviembre con una presentación sobre el proceso Campo Algodonero y las acciones de memoria y no repetición, a las 11:00 horas.

Ese mismo día, a las 17:30 horas, se presentará la obra teatral Anónimas: mujeres, en el Centro Municipal de las Artes.

Para el viernes 27 de noviembre está previsto un encuentro sobre los avances y pendientes en materia de violencia contra las mujeres, a las 10:00 horas, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

¿Qué actividades habrá en Chihuahua capital?

En la ciudad de Chihuahua también se contemplan actividades para el jueves 26 de noviembre.

A las 16:30 horas se realizará la conferencia de Silvia Olmedo, titulada Herramientas para el empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, en el Museo Semilla. El acceso será gratuito mediante boleto.

Más tarde, a las 19:15 horas, se llevará a cabo el concierto Puntos de encuentro, en la sala de ensayos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, ubicada en avenida Universidad 2409, colonia San Felipe. La entrada será gratuita, con cupo limitado.

PT