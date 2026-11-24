La camioneta de Carlos López Arroyo fue baleada en múltiples ocasiones en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario escuchó varias detonaciones de arma de fuego y, al salir de su domicilio, encontró su vehículo con impactos de bala.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 24 de noviembre en el andador Río Tuxpan del Conjunto Habitacional Sección 23, a un costado del Nuevo Templo.

López Arroyo es aspirante a dirigir la Sección 23 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), correspondiente al Ingenio El Potrero, cuyas elecciones se realizarán el próximo año.

Tras lo ocurrido, acudió ante las autoridades para denunciar los hechos y solicitar que se investigue quién fue el responsable y cuál habría sido el motivo. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles.