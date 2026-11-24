Un hombre que amenazó con un machete a una mujer para despojarla de su bolso y dinero fue detenido por elementos de la Policía Estatal, como parte de las acciones del Operativo Dragón, implementado en el primer cuadro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cerca de las 20:20 horas, en la Privada de las Mariposas, donde el sujeto presuntamente amagó a la víctima con un arma blanca para quitarle sus pertenencias.

El presunto responsable, identificado como Himbert 'N', de 32 años, fue sorprendido por los agentes cuando intentaba escapar del lugar, por lo que procedieron a detenerlo.

Durante la intervención, los oficiales le aseguraron un machete de aproximadamente 30 centímetros de longitud, así como las pertenencias de la víctima, entre ellas el bolso y el dinero que presuntamente había intentado robar.

De acuerdo con información de las autoridades, el detenido cuenta con diversos antecedentes penales e ingresos al Centro de Reinserción Social (CERESO). Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.