Este miércoles, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la Ciudad de México (CDMX), como cada año, se realizará una marcha. Te decimos cuál es la ruta de la manifestación del 25 de noviembre de 2026 (25N) y cuáles son las calles por donde avanzarán los contingentes.

El lunes, en N+ te informamos a qué hora será la marcha del 25N en la Ciudad de México y este martes, te contamos sobre la ruta de la movilización en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo origen se remonta a 1981, cuando militantes y activistas en favor de los derechos de la mujer lanzaron sus protestas contra la violencia de género.

La conmemoración también surgió por la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo, en 1960.

En 1979, la Organización de las Naciones Unida (ONU) consiguió la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo un grave problema a nivel mundial.

En 1993, la ONU emitió una resolución que incluye la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género.

¿Cuál es la ruta de la marcha del 25N?

El grupo Coordinación 8M convocó a participar en la marcha del 25N, manifestación que se realizará este miércoles en la zona centro de la CDMX.

Los colectivos que participarán en la movilización se concentrarán a partir de las 15:30 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma 86, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 16:00 horas, la marcha partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en el primer cuadro de la capital del país.

La marcha recorrerá la ruta Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, para ingresar a la plancha del Zócalo.

Alternativas viales por cierre de calles por la marcha del 25N

Considera que el tráfico se verá afectado en las calles cercanas a la ruta de la marcha del 25N, por el paso de los contingentes que se dirigirán al Zócalo CDMX.

Para evitar el tráfico este miércoles en la zona de la marcha del 25N, puedes circular por Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte o el Eje 1 Oriente.

En la marcha del 25N participarán los siguientes contingentes:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes.

Descubierta con MANTA: Convocantes a la marcha del 25N.

Mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivas trans y de la diversidad sexogenérica.

Personas con discapacidad.

Comunidad universitaria.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones populares y de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.

En N+, tendremos la cobertura completa por la marcha del 25N. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales, la señal en vivo de N+ FORO y la app, donde encontrarás as últimas noticias sobre movilidad, manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México.

Con información de N+.

RMT