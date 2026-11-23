Como cada año, colectivos y organizaciones se preparan para la marcha del 25N en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre de 2026. Te decimos a qué hora será la manifestación en la Ciudad de México (CDMX) y cuál es la ruta que seguirá la movilización.

“La violencia de género afecta a una de cada tres mujeres y niñas en todo el mundo, lo que representa aproximadamente 840 millones de personas”, según datos de ONU Mujeres, organismo que aseguró que se trata de “una de las violaciones de derechos humanos más extendidas”.

Sin embargo, para “millones de sobrevivientes, el acceso a la justicia y al apoyo sigue siendo inalcanzable”, señaló ONU Mujeres.

Año con año, en gran parte del mundo se realizan manifestaciones para sensibilizar por la violencia contra las mujeres y México no es la excepción.

Este lunes, el grupo Coordinación 8M lanzó la convocatoria para la marcha del 25N y, en un comunicado, indicó que “como todos los 25 de noviembre, volvemos a convocarnos, organizarnos y salir a la calle por las mujeres que nos antecedieron y abrieron camino con sus luchas; en memoria de la hermana Mirabal, por las trabajadoras, las madres buscadoras, las sobrevivientes de feminicidio, las mujeres indígenas, campesinas, migrantes y de las diversidades sexogenéricas; por las que defienden sus territorios, por las que siguen luchando por nuestros derechos”.

“No llegamos todas, llegamos a un 25N en un país inmerso en la violencia, hoy levantamos la voz, tomamos las calles ante una realidad que nos mata, precariza y desaparece”, señaló Coordinación 8M.

Coordinación 8M documentó que “las cifras oficiales muestran que siete de cada 10 mujeres sufren o han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida” y que en lo que va de 2026, “se registraron 847 presuntos feminicidios y 2,561 homicidios dolosos de mujeres en el país”.

Ruta y hora de la marcha del 25N

La marcha del 25N saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma 96, en la colonia Tabacalera, con destino al Zócalo de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc, según la convocatoria.

Coordinación 8M indicó que la marcha del 25N partirá a las 15:30 horas, para recorrer las calles en el primer cuadro de la Ciudad de México, pues “ninguna transformación será verdaderamente justa mientras las mujeres sigamos siendo explotadas, violentadas, asesinadas, desaparecidas o silenciadas”.

Como cada año, en N+ podrás seguir la cobertura por la marcha del 25N en CDMX a través de nuestras plataformas digitales, la señal en vivo de N+ FORO y la app, donde encontrarás las últimas noticias sobre la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con información de N+.

RMT