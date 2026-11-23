Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este lunes en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 10 concentraciones, una rodada ciclista, dos citas agendadas y cuatro eventos de esparcimiento durante esta jornada en la capital del país.

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Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

08:00 horas. Libres y Combativas MX se manifestará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México para exigir justicia para una víctima de violencia feminicida y que las autoridades garanticen un proceso digno, sensible y sin revictimización, así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

09:00 horas. Integrantes del Colectivo Salvemos Cuyutlán se concentrarán en el Ángel de la Independencia para rechazar la expansión del puerto en la Laguna de Cuyutlán, Colima, y denunciar presuntas irregularidades, como obras sin permisos, uso injustificado de dragas y contaminación.

12:00 horas. Ciudadanos se manifestarán en la Fiscalía General de la República para solicitar que investigue y sancione a magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por el presunto desacato, en dos ocasiones, a sentencias firmes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

12:00 horas. La Unión de Mariachis y Músicos de Plaza Garibaldi se manifestará en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública para exigir que se respete su horario laboral, al señalar que las restricciones afectan sus ingresos.

13:00 horas. Integrantes del Consejo Nacional Motociclista se manifestarán en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para exigir la cancelación definitiva de las placas de carga, las licencias especializadas y el programa piloto para repartidores en motocicleta.

17:00 horas. Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes realizarán una asamblea en Domus Contracultural para elaborar un documento colectivo que reúna sus voces, demandas y propuestas rumbo al Congreso Feminista de las Mujeres Trabajadoras.

Álvaro Obregón

12:00 horas. Integrantes del Colectivo Estudiantil Señal de Alarma (CESA) de la Prepa 8 marcharán de la Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" hacia la escultura "Los Bigotes" y la Rectoría de la UNAM, en Ciudad Universitaria, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Iztacalco

08:50 horas. Vecinos Unidos de Pantitlán se manifestarán en el cruce de calle 4 y calzada Ignacio Zaragoza para rechazar el desarrollo habitacional proyectado en calle 4 número 168 y exigir la construcción de un área verde y un parque para la comunidad.

Tlalpan

08:00 horas. Vecinos de Bosque Residencial del Sur se concentrarán en la Glorieta de Vaqueritos para exigir soluciones al desabasto de agua.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ