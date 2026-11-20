Este viernes se prevén varias marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que será un día complicado en materia vial. Hoy, trabajadores de la salud saldrán nuevamente a protestar en la capital del país, además, es el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que habrá desfile cívico-militar.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de integrantes de la Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud, quienes denuncian haber quedado fuera del estímulo económico de ocho mil pesos por persona para uniformes, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Toma en consideración que el desfile cívico-militar comenzará en punto de las 10:00 de la mañana del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución. Las alternativas viales son Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y Circuito Interior, así como las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Hora y zona afectada por protesta de trabajadores de la salud

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes de la Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud se concentrarán a las 15:00 horas al exterior de la Estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Barranca del Muerto No. 368, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Se prevé que los trabajadores de la salud se desplacen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el Bienestar, ubicado en Gustavo E. Campa No. 54, en la misma alcaldía.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+

Rar