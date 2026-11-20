Este viernes 20 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX) el desfile conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, y por esa razón, varias estaciones del Metrobús y del Sistema de Transporte Colectivo Metro capitalino estarán cerradas.

¡Toma tus previsiones! Aquí te informamos dónde no habrá servicio en estos transportes de la capital mexicana.

Desfile de la Revolución Mexicana

El desfile iniciará en punto de las 10:00 horas del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución.

De acuerdo con la ruta establecida, iniciará en la Plaza de la Constitución y avanzará por avenida 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, hasta llegar al Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito.

Luego continuará por Avenida de la República hasta llegar al Monumento a la Revolución.

Ante ello, la ciudadanía podrá usar como alternativas viales: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y Circuito Interior.

Así como las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Cierres en Metro y Metrobús

Debido al desfile, el STC Metro CDMX informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecerá cerrada este día hasta nuevo aviso.

Para llegar a la zona centro, recomendó utilizar como alternativas las estaciones Allende y Pino Suárez, de la Línea 2; San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes, de L2 y L8.

Por su parte, el sistema Metrobús de la Ciudad de México también anunció modificaciones en su operación este viernes.

En un aviso oficial, detalló que de las 09:00 a las 14:00 horas no habrá servicio en las siguientes estaciones:

Línea 3: Hidalgo, Juárez y Balderas.

Línea 4 Ruta Sur: Circuito Plaza de la República-Pino Suárez.

Línea 4 Ruta Norte: Circuito Buenavista-Bellas Artes.

Línea 7: Hidalgo, El Caballito y Amajac.

El Metrobús añadió que el servicio de la ruta Alameda Tacubaya-París operará con normalidad.

Ante estos cambios, las autoridades exhortaron a los usuarios a anticipar sus tiempos de traslado y tomar previsiones por los desvíos programados.

SPB