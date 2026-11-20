Se realiza el Desfile Cívico-Militar del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, este viernes 20 de noviembre 2026 y si quieres disfrutar del evento que se lleva a cabo en la Ciudad de México (CDMX), acá te decimos dónde ver la transmisión en vivo del recorrido.

Para todas las personas que desean ver el desfile del 20 de noviembre 2026 o necesitan transitar por las calles de la ciudad durante la mañana y tarde de este viernes, acá te decimos a qué hora inicia el recorrido y la ruta por donde va a pasar dicha ceremonia, pues varias de las principales avenidas de la zona centro van a permanecer cerradas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Será el Desfile del 116 Aniversario del Inicio de la Revolución en CDMX

¿Dónde ver el desfile de 20 noviembre 2026 en CDMX?

La transmisión del desfile de la Revolución Mexicana en CDMX se va a poder ver en vivo a partir de las 10:00 horas de la mañana (tiempo del centro) de este viernes 20 de noviembre, a través de N+ FORO, señal que se encuentra disponible en televisión abierta y vía internet en YouTube. El recorrido también se va a poder disfrutar vía online en la plataforma de streaming, ViX, sin ningún costo.

Par que no te pierdas el desfile este viernes, a quí te dejamos los links de la transmisión en vivo online: www.youtube.com/@nmas y vix.com/es-es/canales.

Calles cerradas por el desfile del 20 de noviembre en CDMX

Para quienes desean asistir al evento, el recorrido comienza en la plancha del Zócalo CDMX y la idea es llegar hasta el Monumento a la Revolución. En cuanto a los automovilistas que deben transitar por la zona, acá dejamos la lista de todas las calles que van a estar cerradas durante buena parte de este viernes:

Saldrán desde la Plaza de la Constitución (Zócalo).

Calle 5 de Mayo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma, cerca de El Caballito.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

AO