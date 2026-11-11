20 Frases de la Revolución Mexicana: Citas de los Principales Personajes que Participaron

El 20 de noviembre de 2026 se celebra el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una lucha de transformación política y social en México. Por ello, acá recopilamos 20 frases atribuidas a los principales personajes que participaron como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón.

El levantamiento en armas del pueblo de México, que fue convocado por Francisco I. Madero, buscaba quitar al presidente Porfirio Díaz tras más de 30 años en el poder.

Esta lucha, que fue la primera gran revolución del siglo XX, hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Madero, como Emiliano Zapata en el sur del país; Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte.

La lucha tuvo éxito cuando Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911, lo cual dio paso a nuevas elecciones, las cuales ganó Madero, sin embargo los conflictos sociales continuaron.

Se considera que la Revolución Mexicana terminó oficialmente el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución, sin embargo algunos historiadores creen que sucedió hasta 1920 con la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón.

Debido a la importancia del movimiento revolucionario, es importante conocer a los principales personajes que participaron en la lucha y cuál era su ideología a través de las frases que se les atribuyen.

Frases revolucionarias de Francisco I. Madero

A él se le conoce como el principal impulsor de la Revolución Mexicana, al alzar la voz contra la reelección de Porfirio Díaz y su defensa de la democracia. Estas son algunas de las frases relacionadas con su pensamiento político:

Sufragio efectivo, no reelección.

Un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos.

Son raros los que, con el poder absoluto, conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones.

Al conquistar nuestras libertades hemos conquistado una nueva arma; esa arma es el voto.

El poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional.

Frases de Emiliano Zapata

Fue uno de los principales líderes revolucionarios y defensor de los derechos de los campesinos. Su lucha por la restitución de las tierras y la justicia social lo convirtió en uno de los personajes más representativos de la Revolución Mexicana. Estas son sus frases:

Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres.

Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.

La tierra es para quien la trabaja.

Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca.

El que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen.

Frases de Pancho Villa

Su nombre real era José Doroteo Arango Arámbula y fue uno de los caudillos y líderes militares más importantes de la Revolución Mexicana. Villa comandó a la División del Norte en distintas batallas y se convirtió en una figura fundamental de la lucha armada de aquella época.

Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y que nunca traicionaré ni olvidaré mi deber.

El país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso.

Yo no soy católico, ni protestante, ni ateo. Soy librepensador.

Yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general.

Frases de la Revolución Mexicana de Ricardo Flores Magón

El periodista, escritor y pensador político plasmó sus ideas sobre la libertad, la justicia social y los derechos de los trabajadores en diferentes textos, que lo convirtieron en uno de los principales precursores ideológicos de la Revolución Mexicana. Estas son algunas de sus frases:

Lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad.

El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar.

No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes.

La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte.

Yo nada sé; pero pienso que no es justo que los que labran la tierra, siembran el grano y levantan la cosecha, tengan menos que comer que los que viven en continua fiesta sin hacer nada útil.

La ley conserva, la revolución renueva, quien ajusta sus actos a la ley no es a lo sumo más que un buen animal domesticado pero no un revolucionario.

PPP