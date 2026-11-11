Sociedad

20 Frases de la Revolución Mexicana: Citas de los Principales Personajes que Participaron

Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón fueron algunos de los personajes más importantes del movimiento revolucionario. Consulta aquí sus frases

Frases de la Revolución Mexicana 2026El 116 aniversario de la Revolución Mexicana se celebra el 20 de noviembre. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+