Día Festivo de la Revolución Mexicana Cambia de Fecha: ¿Cuándo Se Descansa en Noviembre 2026?

En noviembre se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, un día festivo suele cambiar de fecha de conmemoración, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, acá te decimos cuándo se descansa por este feriado en 2026.

Recientemente, los mexicanos pudieron disfrutar del Día de Muertos 2026, una de las celebraciones más representativas de México, sin embargo hubo confusión sobre si esta fecha se considera como día de descanso obligatorio y cómo se paga.

Por ello, es importante que los trabajadores y estudiantes mexicanos sepan cuándo se celebra el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, fecha destacada en la historia del país.

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¿Cuándo inició la Revolución Mexicana?

El levantamiento en armas del pueblo de México, que fue convocado por Francisco I. Madero, inició el 20 de noviembre de 1910, en busca de quitar al presidente Porfirio Díaz tras más de 30 años en el poder.

La Revolución Mexicana, que fue la primera gran revolución del siglo XX, hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Madero, como Emiliano Zapata en el sur del país; Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte.

La lucha tuvo éxito y Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo de 1911, lo cual dio paso a nuevas elecciones, las cuales ganó Madero, sin embargo los conflictos sociales continuaron.

Se considera que la Revolución Mexicana terminó oficialmente el 5 de febrero de 1917 con la promulgación de la Constitución, sin embargo algunos historiadores creen que sucedió hasta 1920 con la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón.

¿Cuándo se celebra la Revolución Mexicana?

A partir del 2006, una reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) estipula que algunos días festivos deben recorrerse al lunes para formar fines de semana largos con la finalidad de incentivar el turismo nacional y la convivencia familiar.

Uno de estos feriados que cambian de fecha es el aniversario de la Revolución Mexicana, el cual se mueve al tercer lunes de noviembre, sin importar la fecha en la que caiga. Estos son los festivos que se recorren:

5 de febrero por el Día de la Constitución: se pasa al primer lunes de febrero.

El 21 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez: se recorre al tercer lunes de marzo.

El 20 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana: cambia al tercer lunes de noviembre.

¿Cuándo es el día festivo de la Revolución Mexicana 2026?

El aniversario 116 de la Revolución Mexicana se celebrará el próximo lunes 16 de noviembre de 2026, el cual será el día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes de todo el país.

De esta manera, las familias mexicanas podrán disfrutar de un puente vacacional de por lo menos tres días, mientras que en el caso de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria será hasta de cuatro días.

PPP