Sociedad

Día Festivo de la Revolución Mexicana Cambia de Fecha: ¿Cuándo Se Descansa en Noviembre 2026?

Para que vayas armando tu plan, consulta cuándo es el día festivo de noviembre por el festejo de la Revolución Mexicana 2026

Día Festivo de Noviembre 2026 Cambia de FechaEl aniversario de la Revolución Mexicana se celebra en noviembre. Foto: Cuartoscuro
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