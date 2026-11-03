Sociedad

Entra en Vigor Norma que Regula y Prohíbe el Uso del Celular en Escuelas de Sonora

De acuerdo con autoridades, el objetivo es evitar el uso indiscriminado de las pantallas, que puede tener impactos negativos en estudiantes

Entra en Vigor Norma que Regula y Prohíbe el Uso del Celular en Escuelas de SonoraEntra en Vigor Norma que Regula y Prohíbe el Uso del Celular en Escuelas de Sonora. Foto: Archivo N+

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