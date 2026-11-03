Entra en Vigor Norma que Regula y Prohíbe el Uso del Celular en Escuelas de Sonora

A partir de este martes, 3 de noviembre, entró en vigor a nivel nacional la norma que regula y prohíbe el uso del celular u otros dispositivos móviles en escuelas de todos los niveles.

Las medidas se publicaron el 22 de septiembre en el diario oficial de la federación y, desde entonces, se realizaron asambleas informativas en las escuelas sobre el contenido.

Según los protocolos, en primarias y secundarias no se usará el celular durante las clases, mientras que en preparatoria será de manera responsable, con limitaciones, de acuerdo a la institución, y en universidades se fomentará que el dispositivo se use de manera responsable y segura.

Autoridades explicaron que la finalidad de esta medida es para evitar el uso indiscriminado de las pantallas, que puede tener impactos negativos en estudiantes.