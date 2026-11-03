Seguridad

Capturan en Querétaro a Mujer Requerida por Homicidio y Tentativa de Homicidio

La detención se realizó en la colonia El Carmen, mediante una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de Guanajuato

Detienen en El Marqués a Mujer por Hechos Violentos en SalvatierraDetienen en El Marqués a Mujer por Hechos Violentos en Salvatierra. Foto: POES

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De acuerdo con la investigación, una mujer perdió la vida y tres hombres resultaron lesionados durante los hechos. Tras su captura, fue entregada a agentes investigadores de Guanajuato para continuar con el proceso judicial.

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