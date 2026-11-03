Capturan en Querétaro a Mujer Requerida por Homicidio y Tentativa de Homicidio

La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en el municipio de El Marqués a Paola Monserrat 'N', quien era buscada por autoridades de Guanajuato por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa.

La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) en la colonia El Carmen, mediante una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de Guanajuato.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guanajuatenses, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 28 de junio de 2019 en el municipio de Salvatierra, donde una mujer perdió la vida y tres hombres resultaron lesionados.

La captura se realizó como parte de las acciones de Sinergia Regional y en colaboración con la Fiscalía de Guanajuato.

Tras su detención, Paola Monserrat 'N' fue entregada a agentes investigadores de esa entidad, quienes quedaron a cargo de su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere.