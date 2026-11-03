Seguridad

Trabajador Golpea a Hombre por Pagarle Poco en Lerdo, Durango

El presunto responsable huyó luego de golpear a la víctima y dejarla inconsciente

Trabajador Golpea a Hombre por Pagarle Poco en Lerdo, DurangoUn hombre fue lesionado por uno de sus trabajadores en la colonia Las Flores. Foto: Archivo N+

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