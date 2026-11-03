Trabajador Golpea a Hombre por Pagarle Poco en Lerdo, Durango

Un hombre de 50 años resultó lesionado luego de ser agredido presuntamente por uno de sus trabajadores, en un domicilio ubicado en la colonia Las Flores en la ciudad de Lerdo, Durango. La víctima sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 31 de octubre, cuando José Hernández Hernández se encontraba realizando trabajos de albañilería, en la vivienda de sus suegros, ubicada sobre la calzada Guadalupe Victoria.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre era auxiliado por un trabajador identificado como Carlos Iván. Sin embargo, al concluir las labores y recibir su pago, el trabajador quedó inconforme al considerar que la cantidad entregada era insuficiente, por lo que presuntamente sacó un bóxer y golpeó a José Hernández en la cabeza, dejándolo inconsciente.

Después de la agresión, el señalado huyó del lugar y hasta el momento no ha sido localizado. Las autoridades mantienen su búsqueda para esclarecer lo ocurrido y dar con su paradero.