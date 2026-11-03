Seguridad

Mujer Presuntamente Mata a su Pareja Durante Discusión en Arteaga, Coahuila

Los primeros informes indican que Elia actuó en defensa propia luego de que el hombre la agredió físicamente.

Mujer Presuntamente Mata a su Pareja Durante Discusión en Artega, CoahuilaEl hombre murió en las instalaciones del Hospital General de Saltillo. Foto: N+

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