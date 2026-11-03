Mujer Presuntamente Mata a su Pareja Durante Discusión en Arteaga, Coahuila

Una mujer de 29 años presuntamente lesionó con un arma punzocortante a su pareja, de 27 años, durante una discusión que ocurrió en una cabaña ubicada en el cañón de Huachichil, en la sierra de Arteaga, Coahuila. El hombre perdió la vida horas después en un hospital de Saltillo.

El hecho fue reportado inicialmente como una persona lesionada por arma blanca alrededor de las 19:00 horas del lunes. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer, identificada como Elia, habría actuado en defensa propia, luego de que una discusión escalara a una agresión física mientras su pareja se encontraba presuntamente bajo los influjos del alcohol.

Ante la situación, la mujer tomó un arma punzocortante y lo hirió en el tórax. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo, donde recibió atención médica y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión.

Sin embargo, al filo de la medianoche, el paciente presentó un paro y perdió la vida. La víctima fue identificada como Alan López Castillo, de 27 años. Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales.