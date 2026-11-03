Seguridad

Aseguran Once Motocicletas tras Operativo contra Arrancones en la Ciudad de Puebla

Los oficiales inspeccionaron 25 vehículos y a 28 personas como parte de las acciones para salvaguardar la integridad de la ciudadanía en vialidades

Operativo contra arrancones en la ciudad de Puebla.Operativo contra carreras clandestinas en la ciudad de Puebla. Foto: SSC

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Operativo en Puebla: 11 motocicletas son llevadas al corralón en acción contra carreras clandestinas. La SSC inspeccionó 25 vehículos y 28 personas para proteger a la ciudadanía.

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