Aseguran Once Motocicletas tras Operativo contra Arrancones en la Ciudad de Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó el operativo 'Cero tolerancia a los arrancones' en diferentes puntos de la capital de Puebla.

Las acciones dejaron como resultado once motocicletas remitidas al corralón del 30 de octubre al 2 de noviembre en diferentes puntos de la ciudad.

Operativo contra arrancones o carreras clandestinas en Puebla

Los elementos de seguridad se instalaron en zonas claves como:

Boulevard Hermanos Serdán ( Del Blvd. San Felipe a Francisco Villa, 15 de Mayo)

Boulevard 5 de Mayo y 11 Norte

Prolongación Reforma y Avenida Reforma

Vía Atlixcáyotl (a la altura de la terminal de autobuses)

Calzada Zaragoza

Boulevard Norte (a la altura del supermercado)

Av. Juárez

Fuertes de Loreto

Emiliano Zapata y tienda de autoservicio en Avenida 15 de Mayo.

En total inspeccionaron 24 motocicletas, un automóvil y a 28 personas; la intención es salvaguardar la integridad física de las personas quienes circulan por avenidas importantes de la ciudad.

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Refuerzan seguridad en carreteras y autopistas de Puebla

Por otro lado, el Gobierno del Estado de Puebla reforzó la estrategia permanente de seguridad en carreteras poblanas para combatir de manera frontal el robo al transporte de carga.

En coordinación con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron mantener mesas de trabajo continuas para garantizar comunicación directa y atención oportuna ante cualquier emergencia.

Entre los acuerdos destacan reforzar la presencia operativa en puntos estratégicos e incremento de recorridos de vigilancia en tramos prioritarios.

Además implementarán mecanismos de acompañamiento y apoyo en el traslado de mercancías.

Las autoridades federales, estatales y municipales reiteraron la disposición de mantener la operatividad conjunta para proteger el patrimonio de los transportistas y brindar mayor seguridad en las vialidades del estado.

Con información de N+

MCS