Caso Dafne Zapata: Solicitan Ampliar Plazo de Investigación contra Danna Yanina 'N' en Altamira

La audiencia de Danna Yanina 'N', presunta implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, inició este martes a las 14:00 horas en la sala de audiencias de la Ciudad Judicial de Altamira.

Durante la sesión, el Ministerio Público solicitará ampliar el plazo de investigación complementaria, con el propósito de contar con más tiempo para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

El abogado defensor de Danna Yanina 'N', Omar Pérez Hernández, señaló que primero analizarán los argumentos de la Fiscalía y, en caso de considerar que no existen fundamentos suficientes para justificar la ampliación, fijarán una postura ante la autoridad judicial.

Danna Yanina 'N' fue vinculada a proceso el pasado 27 de julio. En esa ocasión se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual concluyó el 22 de octubre. Por ello, este martes se analizará la solicitud del Ministerio Público para extender nuevamente ese periodo.