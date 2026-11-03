Seguridad

Caso Dafne Zapata: Solicitan Ampliar Plazo de Investigación contra Danna Yanina 'N' en Altamira

Esto con el propósito de contar con más tiempo para continuar con las diligencias relacionadas con el caso

Caso Dafne Zapata: Solicitan Ampliar Investigación Contra Danna Yanina 'N' en AltamiraCaso Dafne Zapata: Solicitan Ampliar Investigación Contra Danna Yanina 'N' en Altamira. Foto: FGJ

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El caso Dafne Zapata sigue en Altamira: Ministerio Público solicita extender la investigación sobre Danna Yanina 'N'.

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