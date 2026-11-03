Cultura

Puebla Recibe Cuatro Premios Ángel del Turismo y Gana Nuevamente como Mejor Destino

Los cuatro reconocimientos reflejan el trabajo de hoteles, restaurantes, comunidades, artesanos y prestadores de servicios en toda la entidad

Puebla recibe galardón por Mejor Destino del país por segundo año consecutivo.Puebla recibe galardón por Mejor Destino del país. Foto: Gobierno de México

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Puebla, el cuarto estado más visitado, recibe cuatro Premios Ángel del Turismo por proyectos en diferentes Pueblos Mágicos.

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