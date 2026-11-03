Puebla Recibe Cuatro Premios Ángel del Turismo y Gana Nuevamente como Mejor Destino

Puebla obtuvo cuatro galardones en la onceava edición de los premios ‘Ángel del Turismo’ realizada en el Centro Histórico de la capital poblana, como primera sede fuera de Ciudad de México.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, destacó que la entidad repitió como mejor destino turístico por segundo año consecutivo, esto agregó: “Puebla, este año ganó cuatro galardones, somos el estado que más número de premios ganó en esta edición”

También resaltó el hecho de que los premios se llevaron a cabo en Puebla como mejor destino turístico, galardón que se recibió por segundo año consecutivo, y es el único estado que lo ha lo ha tenido dos años seguidos

Puebla, el cuarto estado más visitado del país gana galardón de mejor destino

El presidente y director general de los premios Ángel del Turismo, Fidel Obando Zavala, informó que recibieron cerca de 900 postulaciones, 60 nominaciones y 20 ganadores.

Entre los reconocidos destacaron proyectos turísticos de Huauchinango y Cuetzalan, además de un hotel ubicado en el municipio de Puebla.

900 postulaciones

60 nominaciones

20 ganadores

Esto mencionó Fidel Obando, Director de premios Ángel del Turismo: Tuvimos más de 20 estados representados aquí, 17 países adónde llegó nuestra cobertura el Ángel el Turismo entonces buscábamos que tuviera una buena conectividad, que tuviera una servo turístico extra extraordinario y lo es. Yo creo que la ciudad de Puebla, que es el cuarto estado más visitado del país, tiene un gran mérito.”

De acuerdo a las autoridades, los cuatro reconocimientos reflejan el trabajo de hoteles, restaurantes, comunidades, artesanos y prestadores de servicios.

Además, fortalecen la proyección nacional e internacional de Puebla como destino turístico.

Puebla recibió más de 13 millones de turistas de enero a septiembre

Cabe destacar que Puebla recibió a 13 millones 708 mil turistas entre enero y septiembre de 2026, casi 5% más que el año anterior.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que trabajan con Canirac en capacitaciones para restaurantes interesados en obtener el distintivo Michelin, cuyos establecimientos reconocidos registran cerca de 25% más visitantes y reservaciones.

13.7 millones de visitantes

Crecimiento del 5%

25% más visitantes en restaurantes Michelin

Carla López-Malo Villalón mencionó que la ocupación hotelera está en 51.54%. La estadía promedio es de 1.86 noches. la llegada de turistas ha crecido en 3% con 5,027,000 visitantes y la derrama y la llegada de turistas al aeropuerto con 31% con 581 pasajeros llegando al aeropuerto.

Los 12 Pueblos Mágicos de Puebla mantienen la categoría doble a y cuentan con más de 96 proyectos comunitarios.

Cholula encabeza la afluencia turística, mientras que Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Xicotepec reciben nuevos productos de naturaleza y aventura, además de formación y promoción con agencias de viajes.

En el registro nacional de turismo se incorporaron 617 prestadores de servicios durante 2025 y 2026.

12 pueblos mágicos con categoría doble a

Más de 96 proyectos comunitarios

Cholula lidera la afluencia turística

617 prestadores inscritos al registro nacional de turismo

Además, resaltó que vienen grandes eventos como la Villa Navideña de Atlixco, más de 400 talleres artesanales que están vendiendo esferas en Chignahuapan, encendidos del árbol y más.

Finalmente, la secretaria aseguró que las 20 rutas aéreas se mantienen y adelantó actividades decembrinas.

Con información de N+

MCS