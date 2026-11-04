Accidentes

Choque entre Camioneta y Microbús Deja Cinco Lesionados en la Ciudad de Puebla

Se registró un accidente entre un vehículo particular y una unidad de la ruta 76 en el cruce de la 20 Sur y 3 Oriente en la colonia Azcárate

Choque de Ruta 76 y camioneta en la colonia Azcárate de Puebla.Accidente de Ruta 76 y camioneta en la colonia Azcárate de Puebla. Foto: Facebook Chamucos México

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Cinco lesionados tras accidente entre camioneta y microbús de la ruta 76 en el cruce de 20 Sur y 3 Oriente de Puebla

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