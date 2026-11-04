Choque entre Camioneta y Microbús Deja Cinco Lesionados en la Ciudad de Puebla

Al menos cinco personas resultaron lesionadas, de las cuales dos de ellas necesitaron traslado al hospital, luego de un accidente entre una camioneta particular y la unidad 56 de la ruta 76 en la ciudad de Puebla.

El choque movilizó a cuerpos de emergencias al cruce de la 3 Oriente y 20 Sur de la colonia Azcárate cerca del Barrio de Los Remedios.

De acuerdo al testimonio del chofer del microbús recabado por N+ Puebla, la conductora de la camioneta no respetó la banderola por lo que terminó impactando la unidad, esto mencionó: “Yo venía circulando la señora no respetó, si puedes voltear allá hay una banderola, la señora venía circulando, venía platicando y no venía atenta a lo que venía, venía platicando con la copiloto y por eso la impacté”

Se sabe que una de las pasajeras resultó con lesiones en rodilla y clavícula, esto mencionó para las cámaras de N+: “Bueno yo venía con el celular y nada más cuando sentí, me frené así de repente y me pegué en la parte de la boca y la nariz y creo que se desvío, y me salí del asiento trate de poner la rodilla y las manos y fue donde me lastimé con el tubo aquí en la clavícula y me raspe la rodilla y ya la tengo inflamada”.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja Puebla en la ambulancia 287 para atender a los pasajeros de ambas unidades siniestradas.

Con información de N+

MCS