Sociedad

Pareja Reparte Mil 800 Lonches de Reliquia en Torreón, Coahuila

El hombre y su esposa utilizaron 200 kilos de carne para preparar los alimentos que fueron entregados a las personas

Pareja Reparte Mil 800 Lonches de Reliquia en Torreón, CoahuilaLa pareja repartió 1800 lonches de reliquia en la calle 20 y JuárezFoto: N+

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