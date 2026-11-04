Pareja Reparte Mil 800 Lonches de Reliquia en Torreón, Coahuila

En una muestra de fe, agradecimiento y solidaridad, un matrimonio lagunero repartió mil 800 lonches de reliquia en el cruce de la calle 20 y avenida Juárez, donde cientos de personas acudieron para recibir alimentos. Para esta ocasión, el organizador y su esposa, Estela Martínez, se caracterizaron de San Judas Tadeo.

Este martes 3 de noviembre se llevó a cabo la cuarta edición de estos Lonches Laguneros llenos de reliquia, donde 'El Payo' y su esposa Estela Martínez con 35 años de matrimonio y 4 hijos utilizaron 200 kilos de carne para preparar los alimentos que fueron entregados a cientos de personas que acudieron con fe y devoción

La iniciativa surgió luego de que 'El Payo' enfrentara problemas de salud, situación por la que realizó una promesa a San Judas Tadeo. Como muestra de fe y agradecimiento por haber salido adelante, ofreció rezar un rosario y repartir reliquia entre la comunidad, tradición que con el paso de los años se convirtió en una actividad anual.

Con más de 44 años de experiencia como lonchero, el 'El Payo' volvió a compartir su trabajo y devoción con la comunidad lagunera. La respuesta fue favorable, pues desde temprana hora se formaron largas filas de personas que acudieron por uno de los lonches.