Muere Hombre Arrollado en Colonia Universidad Pueblo en Saltillo, Coahuila

Un hombre de 48 años identificado como Candelario 'N', perdió la vida luego de ser atropellado por un automóvil en la calle Artemio del Valle Arizpe, en la colonia Universidad Pueblo, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con testigos, el vehículo lo arrastró por más de 20 metros. Tras el accidente, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, lo trasladaron al Hospital General; sin embargo, el reporte de ingresó, confirmó que llegó sin signos vitales, alrededor de las 10:00 horas.

La conductora del automóvil, identificada como Angélica 'N', fue detenida por elementos de Tránsito Municipal y quedó a disposición de las autoridades.

Se realizarán las investigaciones para poder esclarecer con exactitud como ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.