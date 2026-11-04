Accidentes

Muere Hombre Arrollado en Colonia Universidad Pueblo en Saltillo, Coahuila

La víctima fue atropellada por un automóvil, que la arrastró más de 20 metros

Muere Hombre Arrollado en Colonia Universidad Pueblo en Saltillo, CoahuilaEl hombre llegó sin signos vitales al Hospital General de Saltillo. Foto: N+
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