Demócratas Conquistan el Congreso de EUA en las Elecciones Intermedias 2026

El control del Congreso de Estados Unidos quedó en manos de los demócratas en una elección de medio término que pintó de azul la Cámara de Representantes y el Senado. El presidente Donald Trump enfrentó este martes 3 de noviembre unas elecciones legislativas que eran vistas como un referendo a su gestión tras casi dos años de gobierno y que marcarán la segunda parte de su mandato.

Luego de una jornada de comicios bastante reñida, esta noche las proyecciones apuntan a que la oposición demócrata arrebató a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, lo que permitirá ejercer el contrapeso a la agenda del presidente Donald Trump.

Según los datos obtenidos por las proyecciones de la cadena NBC, los demócratas obtendrán 244 escaños en la Cámara Baja, una mayoría por encima de los 218 necesarios para controlarla. Dichos datos coinciden con los arrojados por CNN.

Las elecciones intermedias sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca del tercio del Senado, además de cargos estatales y locales.

Entre los distritos que los demócratas arrebataron a los republicanos se encuentran el 11 de Carolina del Norte, el 8 de Pensilvania, el 7 de Nueva Jersey y el 6 de Kentucky. Los especialistas señalan que esta victoria abre el camino para que el líder del partido en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, se convierta en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes.

Luego de darse a conocer los resultados de las proyecciones de las elecciones intermedias, el presidente Donald Trump se hizo presente en su red social Truth Social, donde aseguró que si su nombre hubiera estado en la boleta electoral, habría ganado.

“¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE! Gracias por su atención a este asunto”, escribió.

Sin embargo, los analistas refieren que las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante las campañas electorales probablemente fueron clave para que los ciudadanos tomaran otra decisión en las urnas. Debido a que Trump constantemente pedía que votaran como si fuera para él.

Los expertos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), refieren que esta jornada electoral puede interpretarse como una evaluación del presidente y del partido actual al frente del país. Entonces, los votantes usan el espacio para expresar su apoyo o descontento.

Ahora que los demócratas han arrebatado la Cámara de Representantes, puede aumentar la supervisión del Ejecutivo y poner "trabas" para la aprobación de iniciativas.

EPP