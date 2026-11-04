Internacional

Demócratas Conquistan el Congreso de EUA en las Elecciones Intermedias 2026

La oposición obtuvo la mayoría de los escaños, por lo que será el contrapeso en la agenda de Donald Trump

La mayoría en la Cámara de Representantes vuelve a ser demócrata en EUAFoto: EFE
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