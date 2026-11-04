Adulto Mayor Convulsiona Cerca de Puente Peatonal en Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades se registró luego de que un hombre, de aproximadamente 60 años, convulsionó en la avenida Rafael Cuervo en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Según testigos en el lugar, el hombre se encontraba cerca de un puente peatonal a la altura de la colonia Playa Linda, cuando comenzó a presentar dicha crisis. Fue auxiliado por personas que esperaban el camión de transporte público y alertaron a las autoridades.

Minutos más tarde, al lugar donde se registraron los hechos arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para atender al hombre, que terminó siendo llevado a un centro hospitalario para que se le brindara la atención médica necesaria.