Accidentes

Adulto Mayor Convulsiona Cerca de Puente Peatonal en Veracruz

Un hombre fue auxiliado por peatones y posteriormente trasladado a un hospital tras sufrir una crisis comicial cuando se encontraba en la vía pública, al norte del municipio porteño

Adulto Mayor Convulsiona en Calles de la Ciudad de VeracruzPeatones que se encontraban esperando el autobús llamaron a los cuerpos de emergencias. Foto: N+

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