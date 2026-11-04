Bobby Pulido Gana Escaño en la Cámara de Representantes

El cantante de música tejana logró voltear un distrito que estaba en manos de los republicanos.

Derrotó a la republicana Mónica De La Cruz y se quedó con el escaño del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes.

Bobby Pulido, popular cantante de música Tex-Mex y candidato demócrata, ganó su primaria con 68% de los votos frente a la médica Ada Cuellar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bobby Pulido Gana Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes

Bobby este martes logró quitarle el escaño a la republicana Monica De La Cruz, quien se lo arrebató a los demócratas en 2022, corrió sin oposición en su primaria y en 2024 ganó la reelección por 14 puntos.

El distrito 15 fue rediseñado tras la redistritación republicana en Texas, se consideraba que era un asiento seguro para los republicanos, pero se ha convertido en uno de los más competidos del país, marcado como toss-up y con posibilidades reales de victoria por parte de los demócratas.

La victoria de Bobby Pulido tiene un peso político especial porque la demarcación había respaldado al presidente Donald Trump por un margen de 18 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

Pulido, nacido y criado en Edinburg, Texas, es hijo del reconocido músico Roberto Pulido y creció rodeado de la música regional que lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más conocidos del género.

Canciones como ‘Desvelado’ y ‘Se Murió de Amor’ marcaron su carrera.

Durante la campaña se presentó como una alternativa para los texanos que, según dijo, están "cansados" de la política tradicional.

Con una imagen de "demócrata conservador", el cantante buscó conectar con los votantes latinos de Texas.

Su perfil moderado y sus raíces en el Valle del Río Grande le permitieron presentarse como una alternativa política cercana a las preocupaciones de los habitantes de la zona.

En un distrito donde muchas familias afrontan dificultades económicas, su mensaje estuvo centrado en combatir el aumento del costo de la vida, mejorar el acceso a la educación y la salud.

Con información de N+ | EFE.

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