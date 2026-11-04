Internacional

Bobby Pulido Gana Escaño en la Cámara de Representantes

De acuerdo con CBS y CNN, el demócrata Bobby Pulido derrotó a la republicana Mónica De La Cruz y se quedó con el escaño del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes

Bobby PulidoFoto: Facebook @BobbyPulidoOficial

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