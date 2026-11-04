Peso Mexicano Vuelve a Perder: ¿Así Cotiza el Dólar Tras Elecciones en EUA?

La cotización del dólar este miércoles es de 18.77 pesos por billete verde en promedio, en una jornada que estará marcada por los resultados de la elección en Estados Unidos.

Este martes, inmerso el mundo en el proceso electoral estadounidense, fueron varias las divisas presionadas por la cautela de los mercados, entre ellas la moneda nacional.

El peso cotizaba en 18.8585 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida del 1.6%, el peor desempeño dentro de una cesta ⁠de divisas.

Ahora, la atención está centrada en la decisión de política monetaria de Banco de México prevista para el jueves.

El Banxico informó que el cierre del dólar el martes fue de 18.8385 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 3 de noviembre en los 18.82 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.7592 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.7962 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.4493 pesos por billete verde, y a la venta en 18.9189.

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Con información de N+

ICM