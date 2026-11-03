¿Cómo Está el Tipo de Cambio del Peso con el Dólar Estadounidense Este Martes?

El dólar estadounidense se cotiza este martes en 18.61 pesos mexicanos por billete verde en promedio, en una semana que estuvo marcada en su inicio por el asueto en el sistema bancario.

Nuestras moneda se fortaleció ante un debilitamiento generalizado del dólar previo a las elecciones intermedias en Estados Unidos, mismas que parecen estar en contra de la actual administración.

Se espera que la divisa nacional mejore en su rendimiento en este noviembre, ya que hiló dos meses consecutivos de pérdidas y en octubre, la caída total fue de más de cuatro puntos porcentuales.

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El Banxico informó que el cierre del dólar este lunes fue de 18.8037 pesos por billete verde, el mismo dato del viernes, ya que este 2 de noviembre no hubo movimiento bancario ni en el banco central.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este lunes en los 18.57 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.7962 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.8148 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias para este martes oscila a la compra en 18.5042 pesos por billete verde, y a la venta en 18.9452.

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Con información de N+

ICM