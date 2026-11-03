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Muere Delantero del Tenerife Tras Choque Durante Partido en España

A través de redes sociales, el club blanquiazul confirmó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel fue internado de emergencia tras un choque en pleno juegoJesús de Miguel fue internado de emergencia tras un choque en pleno juego. Foto: Facebook | CD Tenerife

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