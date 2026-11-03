Muere Delantero del Tenerife Tras Choque Durante Partido en España

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, murió este martes luego de que su estado de salud se agravara a nivel neurológico, informó el club blanquiazul.

Por medio de redes sociales, el equipo señaló que el fallecimiento ocurrió a las 8:00 horas (tiempo de España). Horas antes, se había informado que el estado de salud se había complicado tras el choque que tuvo con el portero Jesús Owono, del FC Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", expresó el CD Tenerife.

Agregó que no hay palabras de consuelo ante la tragedia y no hay nada que "mitigue este sentimiento repleto de tristeza".

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

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De acuerdo con la tarjeta informativa, la familia de Jesús de Miguel agradece las muestras de apoyo y solicita "de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos".

Horas antes, también en una publicación en redes sociales, el club informó que la salud de Jesús de Miguel había "empeorado neurológicamente" mientras estaba internado de emergencia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El futbolista permaneció inicialmente en observación en el centro hospitalario a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División del futbol español entre el Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

En una jugada en el centro del campo, el atacante tinerfeñista chocó en la disputa por un balón dividido con el guardameta visitante, Jesús Owono, quien llegó fuerte sobre la humanidad de Jesús de Miguel.

La colisión obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, ya que el futbolista quedó sobre el césped antes de ser evacuado de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

ICM