Sociedad

Después de 38 Días, Desalojan Campamento Instalado en la Puerta de Sol en Madrid

El campamento fue levantado para protestar por el derecho a una vivienda digna y asequible; dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad

Cuadrillas de limpieza intervienen en el campamento que previamente fue desalojado en MadridCuadrillas de limpieza intervienen en el campamento que previamente fue desalojado en Madrid. Foto: Reuters

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