Sociedad

¿Qué Debe Llevar la Mochila de Emergencia? Protección Civil Emite Lista de Elementos Necesarios

Las autoridades de Protección Civil dieron a conocer qué debe contener de suministros básicos para sobrevivir durante las primeras horas después de una emergencia o sismo

Qué debe llevar la mochila de emergenciaLa SGIRPC ha emitido una lista de los elementos que se deben incluor en la mochil ade emergencia. Foto: INVI CDMX
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