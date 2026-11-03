¿Qué Debe Llevar la Mochila de Emergencia? Protección Civil Emite Lista de Elementos Necesarios

En los últimos días, autoridades de Protección Civil de distintas ciudades del mundo han realizado llamados a tener a la mano una serie de elementos que permitan a las personas subsistir ante condiciones de desastre. Una de estas ha sido el Departamento de Gestión de Riesgos de la Ciudad de México, que compartió qué debe llevar la mochila de emergencia.

Estas publicaciones han generado muchas dudas respecto a cuáles son los motivos por los que han coincidido, pero lo primero que debes saber es que esta información tiene como objetivo preparar a la población ante cualquier emergencia que esté relacionada con desastres naturales.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que al menos 16 objetos son los que debes contemplar en tu mochila de vida. Señaló que esta debe tener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.

Lentes de repuesto.

Radio portátil con pilas.

Agua embotellada.

Cobija.

Papel y toallas higiénicas.

Linterna de mano.

Dinero.

Alimento de bebé.

Duplicado de llaves.

Cepillo y pasta de dientes.

Silbato y encendedor.

Una hoja de papel y pluma.

Alimentos no perecederos.

Muda de ropa.

La SGIRPC también publicó una guía con lo que deben tener las mochilas para mascotas, pues, además de integrar en algún espacio los básicos para atender una emergencia para humanos, deben prevenirse las necesidades que surjan con perros, gatos y otros animales de compañía.