Así Estará el Clima en México este Martes: Baja Probabilidad de Lluvia en el País

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tiempo estable y baja probabilidad de lluvias con excepción de algunas zonas del occidente, oriente y sureste mexicano donde podrían presentarse lluvias e intervalos de chubascos.

El frente frío 4 se extenderá sobre el norte y noreste del país e interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, propiciando rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

Las lluvias que se presentarán este marte serán mínimas en el territorio nacional:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

En cuanto a las temperaturas, estas serán las máximas y mínimas para este 3 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León (este), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, el clima en el Valle de México será fresco y muy frío en zonas altas del Estado de México por la mañana; ya en la tarde, la temperatura subirá un poco, mientras que las precipitaciones serán mínimas en el Estado de México y nulas en la Ciudad de México.

Con información de Conagua

ICM