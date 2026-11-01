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Realizan Evacuación Preventiva en Maneadero, Baja California, por Lluvias Intensas

Varias familias llegaron al Gimnasio de Maneadero habilitado como refugio temporal ante las lluvias intensas pronosticadas

Familias en el refugio de Maneadero en Ensenada.Foto: Facebook @claudiaagatonm

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