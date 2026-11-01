Realizan Evacuación Preventiva en Maneadero, Baja California, por Lluvias Intensas

En un comunicado la presidenta municipal de Ensenada, Baja California, Claudia Agatón, indicó que ante las lluvias intensas pronosticadas, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias y el Sistema de Comando de Incidentes en Maneadero, para coordinar las acciones de prevención y protección de las familias.

Señaló que desde las 21:00 horas comenzaría la evacuación preventiva en San Francisquito, Lomas de Mendoza, El Pípila, Durango, Oaxaca, El Veladero y Las Flores, con el apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.

El Gimnasio Maneadero fue habilitado como refugio temporal.

La presidenta municipal llamó a la población a preparar su mochila de emergencia, resguardar sus documentos, medicamentos y artículos indispensables, además de tomar previsiones para sus mascotas.

Cerca de la medianoche informó que ya se encontraban a salvo las primeras familias evacuadas de Las Flores.

Y aseguró que continuaban con las evacuaciones obligatorias en varias zonas de riesgo.

Con información de N+.

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