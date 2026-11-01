Realizan Evacuación Preventiva en Maneadero, Baja California, por Lluvias Intensas
Varias familias llegaron al Gimnasio de Maneadero habilitado como refugio temporal ante las lluvias intensas pronosticadas
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Varias familias llegaron al Gimnasio de Maneadero habilitado como refugio temporal ante las lluvias intensas pronosticadas
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En un comunicado la presidenta municipal de Ensenada, Baja California, Claudia Agatón, indicó que ante las lluvias intensas pronosticadas, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias y el Sistema de Comando de Incidentes en Maneadero, para coordinar las acciones de prevención y protección de las familias.
Señaló que desde las 21:00 horas comenzaría la evacuación preventiva en San Francisquito, Lomas de Mendoza, El Pípila, Durango, Oaxaca, El Veladero y Las Flores, con el apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal y Protección Civil.
El Gimnasio Maneadero fue habilitado como refugio temporal.
La presidenta municipal llamó a la población a preparar su mochila de emergencia, resguardar sus documentos, medicamentos y artículos indispensables, además de tomar previsiones para sus mascotas.
Cerca de la medianoche informó que ya se encontraban a salvo las primeras familias evacuadas de Las Flores.
Y aseguró que continuaban con las evacuaciones obligatorias en varias zonas de riesgo.
Con información de N+.
LECQ