Internacional

Designa Irán a la Marina y la Fuerza Aérea Británicas como Organizaciones Terroristas

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que la medida se da en respuesta a las acciones del gobierno británico contra la República Islámica de Irán

Equipo de acrobacias de la Real Fuerza Aérea.Equipo de acrobacias de la Real Fuerza Aérea. Foto: Reuters | Archivo

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