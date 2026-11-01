Designa Irán a la Marina y la Fuerza Aérea Británicas como Organizaciones Terroristas

Este domingo Irán anunció la designación como grupo terrorista de la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar como “grupo hostil” al servicio de inteligencia británico exterior MI6.

En un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que la medida es “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año”.

Respecto al MI6, Teherán explicó su clasificación como “grupo hostil” por su “colaboración con el régimen y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

“Estas medidas se adoptaron de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el Gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, afirmó el Ministerio de Exteriores iraní.

En las últimas semanas las relaciones entre Teherán y Londres se han tensado después de que Reino Unido asegurara que era "altamente probable" que el supuesto complot contra la base aérea de Fairford se hubiera coordinado desde Irán y señalara de manera directa a la Guardia Revolucionaria iraní.

En varias ocasiones el Ministerio de Exteriores iraní ha condenado las “acusaciones infundadas” de Londres y las había calificado como una conspiración para impulsar la campaña contra Irán.

Con información de EFE.

LECQ