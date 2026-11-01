Internacional

Trump Asegura que Estados Unidos Todavía Debe ‘Ocuparse’ de Objetivos en Irán

Aseguró que han neutralizado la capacidad nuclear iraní, pero que aún debe ocuparse de algunos sitios, entre ellos uno conocido como montaña Pickaxe

Donald Trump durante una fiestaTrump a su llegada a una fiesta en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Octubre 31, 2026. Foto: Reuters

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