Trump Asegura que Estados Unidos Todavía Debe ‘Ocuparse’ de Objetivos en Irán

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha destruido gran parte del aparato militar de Irán, pero que aún debe "ocuparse" de uno o dos objetivos, entre ellos un supuesto sitio nuclear conocido como montaña Pickaxe.

Afirmó que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron en febrero "iban bien”, pero indicó que “no son muy fiables".

Trump reiteró que Estados Unidos no tiene prisa por realizar acciones ofensivas porque ha diezmado las fuerzas militares y el programa nuclear de Irán.

"Hemos neutralizado su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos", dijo.

"Probablemente puedan fijarse en la montaña Pickaxe, y de eso hay que ocuparse. Podemos hacer todo eso muy rápidamente", añadió.

El gobierno iraní ha negado que ahí se realice alguna labor nuclear.

Trump ha advertido sobre la probabilidad de nuevas acciones militares tras las elecciones legislativas estadounidenses.

Previamente indicó que estaba evaluando si "acabarlos de una vez".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó más temprano el sábado, que Trump no ha tomado una decisión sobre nuevos ataques contra Irán y que Estados Unidos estaría abierto a una solución diplomática.

Por su parte el líder supremo de Irán advirtió a Estados Unidos e Israel contra el lanzamiento de nuevos ataques, tras las amenazas de reanudar los bombardeos luego de las elecciones.

Mientras que Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, habló de una "oportunidad histórica y única" para derrocar al gobierno iraní.

Con información de AFP.

LECQ