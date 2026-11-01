Pronóstico del Tiempo en México: Lluvias Muy Fuertes con Puntuales Intensas en BC

El frente frío número 4, asociado a una vaguada, ingresará al noroeste del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes, así como fuertes rachas de viento en el noroeste y norte de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Se esperan lluvias en los siguientes estados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California (norte y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sonora (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur (norte) y Chihuahua (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Puebla.

Temperaturas máximas y mínimas pronosticadas:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (suroeste y costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz y Tabasco.

Mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua; y de componente norte en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

Oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Respecto al clima en el Valle de México se prevé por la mañana cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío en la región, y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con posibilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México. Sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura que se espera en la CDMX será una mínima de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Con información de SMN.

LECQ