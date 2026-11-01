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Pronóstico del Tiempo en México: Lluvias Muy Fuertes con Puntuales Intensas en BC

Además, se esperan fuertes precipitaciones con puntuales muy fuertes en Sonora y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y Chihuahua

Personas buscan refugiarse de la lluvia en Tijuana, Baja California.Personas buscan refugiarse de la lluvia en Tijuana, Baja California. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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