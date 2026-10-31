Nuevo Frente Frío Provocará Lluvias Fuertes en el Noroeste de México

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias fuertes en el noroeste del país y la aproximación de un nuevo frente frío sobre la misma región.

Por esta razón, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, así como un descenso en la temperatura, así como una disminución de las precipitaciones en la República Mexicana.

Además, canales de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad de ambos litorales provocarán lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en zonas del noroeste, norte y occidente del país.

Para que sea más clara la información sobre las lluvias, aquí te dejamos en cuáles entidades habrá precipitaciones:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, así estarán los termómetros en las entidades:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Guerrero (oeste), Oaxaca (este y sureste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a frío, y por la tarde mejorarán las perspectivas y el ambiente será cálido, con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la CDMX.

Con información de N+

ICM