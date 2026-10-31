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Nuevo Frente Frío Provocará Lluvias Fuertes en el Noroeste de México

Los estados de Sonora y Baja California serán los más afectados por la entrada de este fenómeno, ya que se esperan precipitaciones puntuales fuertes

Habitantes de la zona sur de Guaymas observan las afectaciones causadas por las lluviasHabitantes de la zona sur de Guaymas observan las afectaciones causadas por las lluvias. Foto: Facebook | somosguaymas

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