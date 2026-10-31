Sociedad

Día de Muertos 2026: ¿Por Qué se Pone un Vaso de Agua en la Ofrenda?

Es uno de los elementos imprescindibles en los altares de Día de Muertos en México

Ofrenda monumental ubicada en el Estado de MéxicoFoto: Cuartoscuro
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