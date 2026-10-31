Día de Muertos 2026: ¿Por Qué se Pone un Vaso de Agua en la Ofrenda?

La tradición del Día de Muertos prevalece a pesar del paso del tiempo, y aunque se han presentado diversos cambios relacionados con las tendencias de cada época, hay elementos cuya presencia no se modifica debido al significado que tienen en el ritual.

Colocar un altar es un momento especial para cada persona o familia, ya que no solo es buscar los materiales y flores para armarlo, también es el instante para compartir recuerdos sobre aquellos que trascendieron, así como para demostrarles que el vínculo es fuerte a pesar de ya no estar juntos.

Según la tradición y cosmovisión prehispánica, la ofrenda tiene que colocarse en pisos o niveles, ya que simbolizan los planos que dividen el cielo, la tierra y el inframundo. En tanto, el colorido papel picado representa la unión entre la vida y la muerte.

En estas ofrendas es clave el copal o incienso porque se usa para purificar al ambiente y alejar a los malos espíritus. Mientras que el cempasúchil se hace presente con un camino de flores que se extiende desde la entrada del inmueble hasta el altar, su función es guiar a las almas con su fuerte aroma y brillante color; simbolizan la luz, amor y generosidad.

Sin embargo, uno de los elementos que en ocasiones pasa desapercibido es el vaso del agua.

¿Por qué se pone un vaso de agua en las ofrendas de Día de Muertos?

La creencia indica que el agua tiene varios significados en esta tradición. Representa la fuente de vida, por lo que al ponerse en el altar junto al pan de muerto y las veladoras, se ayuda a que el difunto pueda saciar su sed después de su recorrido desde el Mictlán hasta el plano terrenal.

Por esta razón, se tiene que servir en vasos o cualquier otro recipiente que permita beberla de manera práctica.

En el caso de los antiguos mayas, consideraban que los cenotes, los cuales se caracterizan por su agua cristalina, eran el portal que conectaba de manera directa con el mundo de los muertos.

Asimismo, el agua en la ofrenda de Día de Muertos sirve para ayudar a que las almas se fortalezcan para su regreso y se purifiquen. Estos motivos son por los que no se tiene que olvidar al momento de colocar el altar a los seres queridos.

EPP