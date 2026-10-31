Accidentes

Choque en San Juan de Dios, Guadalajara, Deja Bebé Lesionado

El exceso de velocidad de dos conductores generó un accidente en los cruces de Esteban Alatorre y Pedro Tamez, donde un vehículo terminó encima de otro

Accidente deja bebé heridoAccidente deja bebé herido en Jalisco. Foto: N+

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Impactante choque en San Juan de Dios: un auto termina encima de otro. Una madre y su bebé resultan lesionados

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