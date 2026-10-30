Detectan a Policías de Jalisco con Dos Plazas Laborales al Mismo Tiempo

La Secretaría de Seguridad de Jalisco detectó a elementos de seguridad que cuentan con dos plazas laborales activas simultáneamente, mientras trabajan en la Policía Estatal, también lo hacen en las corporaciones municipales como las de Guadalajara o Zapopan.

De acuerdo con Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad de Jalisco, estos policías fueron detectados a través del área de control y confianza.

“Que tienen doble plaza, el sistema que maneja el estado es diferente al que manejan los municipios, cuando nos damos cuenta que hay un elemento que tiene doble plaza, se lleva a cabo la sanción, no pueden trabajar en dos lugares y ellos lo saben”, informó Hernandez González.

Las autoridades informaron que hay policías que han recurrido a aparatos o distintas instancias legales, con el argumento que pueden cubrir ambas plazas, y que esta situación podría estar ocurriendo también en el interior del estado.

De manera extraoficial, se estima que podría haber entre 30 y 30 policías en esta situación. No obstante, Hernández González, considera que el número podría ser considerablemente mayor: decenas de elementos que trabajan simultáneamente en dos trabajos.

“No podemos nosotros prohibirles, pero sí iniciar un proceso para baja”, aseguró el Secretario.