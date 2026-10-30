Seguridad

Detectan a Policías de Jalisco con Dos Plazas Laborales al Mismo Tiempo

La Secretaría de Seguridad del Estado encontró que hay oficiales que cuentan con más de un trabajo

PolicíasDetectaron que hay policías con doble plaza en Jalisco. Foto: N+

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Descubren a policías de Jalisco con dos empleos simultáneos en corporaciones estatales y municipales

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