¿De Qué Acusan a Inés 'N', Exconductora de Televisión en México?

Inés 'N', exconductora de televisión, fue detenida en Miami, Florida, Estados Unidos, después de permanecer cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Su localización fue resultado del intercambio de información entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno estadounidense.

La presentadora contaba con una orden de aprehensión vigente en México por una investigación que también involucra a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. Desde que comenzaron las indagatorias, la conductora ha rechazado las acusaciones y ha defendido públicamente su inocencia.

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¿De qué acusan a Inés?

La FGR inició en noviembre de 2019 una carpeta de investigación contra Inés, Víctor Manuel Álvarez Puga y otras personas, así como siete empresas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, los involucrados presuntamente simularon operaciones comerciales y utilizaron comprobantes fiscales para encubrir transacciones falsas. El objetivo habría sido reducir cargas tributarias, ocultar movimientos de dinero y dificultar el rastreo de los recursos.

La Fiscalía señaló que parte del esquema habría operado mediante contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la entonces Secretaría de Gobernación. Los documentos aparentaban la prestación de servicios que, presuntamente, no se realizaron.

En la investigación también destacan dos contratos relacionados con los Centros Federales de Readaptación Social, cuyo monto conjunto fue de 2 mil 950 millones de pesos.

Además, la FGR identificó distintas células que presuntamente participaban en las operaciones: una encargada de realizar movimientos bancarios a nombre de empresas y otra integrada por servidores públicos que habrían facilitado recursos federales mediante contratos irregulares.

La Fiscalía informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra los principales señalados y que algunos ya se encontraban recluidos en centros federales de justicia penal.