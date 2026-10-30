Resultados de Lotería Nacional Sorteo Hoy 30 de Octubre 2026: Premio Mayor y Números Ganadores

El mes llega a su fin este fin de semana y debido a que se vienen muchas por celebrar, varias personas decidieron participar en la rifa de 17 millones de pesos, por eso es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 30 de octubre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2902.

Si necesitas saber lo último con respecto a la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4033 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor de 21 millones de pesos. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1766.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Puebla Tendrá su Sorteo de Lotería Nacional y Será Este Día de Noviembre 2026

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 30 de octubre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Qué número cayó hoy en la Lotería Nacional?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 23556 , que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 14041, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aun así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 30 de octubre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2902 de este día:

El número 23556 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 14041 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 39462 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 20876 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 06874 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 17158 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 41087 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 02118 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 38484 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 05692 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 16681 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 33899 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 22378 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 21112 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2902 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 30 de octubre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO