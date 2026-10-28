Cae Premio de la Lotería Nacional del Sorteo Mayor 4033 en Torreón, Coahuila

La Lotería Nacional realizó una nueva edición de su sorteo, que contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos, dividido en tres series. El número ganador fue el 43680, cuyos billetes fueron distribuidos a través de distintos canales de venta.

El sorteo se llevó a cabo a las 20:00 horas en el auditorio de la Lotería Nacional, donde se dieron a conocer los resultados de esta edición y los números correspondientes a los premios.

De acuerdo con la información difundida, la serie número 1 fue destinada a la venta a través de la subgerencia expendedora, mientras que la serie número 2 fue remitida para su comercialización en Torreón, Coahuila. Por su parte, la serie número 3 se distribuyó mediante canales electrónicos.

Asimismo, se informó que los billetes con terminaciones en los números 0, 9 y 5 obtuvieron reintegro, conforme a los resultados del sorteo.